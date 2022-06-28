Возрастные ограничения для получения «зарплаты мамы» отменены

Сегодня Мурманской областной Думой принят проект регионального закона «О внесении изменений в статьи 1 и 2 закона Мурманской области «О ежемесячной денежной выплате при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет». Он подготовлен региональным Министерством труда и социального развития. Поручение о внесении изменений дал Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой региона Андреем Чибисом.

«Региональная мера поддержки при рождении первого ребёнка действует на территории Мурманской области с 2018 года. В мае был внесён закон, привязывающий суммы социальных выплат к величине прожиточного минимума. Это позволило увеличить размер в том числе и «Зарплаты мамы». Снятие возрастных ограничений даёт возможность всем мамам, проживающим в регионе или переехавшим в Кольское Заполярье, вне зависимости от уровня дохода получать региональную меру поддержки вплоть до достижения ребёнком полутора лет», – отметил министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

Размер льготы составляет 75 процентов величины прожиточного минимума для детей. С 1 июня 2022 года сумма составляет 16186,5 рубля.

Закон будет подписан губернатором Мурманской области в ближайшее время и вступит в силу 1 июля 2022 года. Мера распространится и на женщин, родивших первенца до обозначенной даты, если ребёнок ещё не достиг полутора лет, сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области.