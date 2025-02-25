Праздник Севера – 2025: в столице Заполярья впервые проведут чемпионат России по велосипедному спортуВ Мурманске состоится День приёма предпринимателей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)25.02.25 13:30

Возросшие издержки компаний повлияли на рост годовой инфляции в Мурманской области

Годовая инфляция в Мурманской области, по данным Росстата, в январе 2025 года повысилась до 8,9% после 8,2% месяцем ранее. Среди основных причин – у компаний продолжили расти издержки, которые они переносили в цены.

Годовая инфляция в Мурманской области, по данным Росстата, в январе 2025 года повысилась до 8,9% после 8,2% месяцем ранее. Среди основных причин – у компаний продолжили расти издержки, которые они переносили в цены.

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, из-за увеличения расходов производителей и переработчиков животноводческой отрасли на оплату труда, корма и логистику в регионе заметнее, чем месяцем ранее, увеличились годовые темпы прироста цен на молочные и мясопродукты. Рост себестоимости вылова и переработки рыбы сказался на стоимости рыбопродуктов– цены на них в годовом выражении увеличились сильнее, чем в декабре.

Повысился годовой темп прироста цен на непродовольственные товары и услуги. Так, например, из-за увеличения утилизационного сбора, цены на легковые автомобили, вклад которых в общий показатель инфляции довольно значительный, в январе снижались не так сильно, как в предыдущем месяце. Из-за индексации взносов на капитальный ремонт быстрее, по сравнению с декабрем росли цены на услуги ЖКХ.

«В целом по стране годовая инфляция тоже выросла и составила 9,9%. Мы видим, что избыточный спрос продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг, и из-за этого цены растут быстрее. В этой ситуации Банк России сохраняет ключевую ставку на высоком уровне 21% годовых и тем самым поддерживает высокие ставки в экономике. Это будет способствовать замедлению инфляции и её возвращению к цели вблизи 4% в 2026 году», – прокомментировала начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Сабина.  

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители Мурманской области меньше других россиян уверены в отличных перспективах для своей карьеры
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, обязан ли работодатель ежегодно индексировать зарплату сотрудникам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Возросшие издержки компаний повлияли на рост годовой инфляции в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился почти на 1,58 рубля, доллар просел на 1,57 рубля-PRO Энергетику (18+)В Полярных Зорях состоялся круглый стол по проекту повышения мощности энергоблока №3 Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)В марте нас ждёт много новых законодательных изменений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика