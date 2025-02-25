Возросшие издержки компаний повлияли на рост годовой инфляции в Мурманской области

Годовая инфляция в Мурманской области, по данным Росстата, в январе 2025 года повысилась до 8,9% после 8,2% месяцем ранее. Среди основных причин – у компаний продолжили расти издержки, которые они переносили в цены.

Годовая инфляция в Мурманской области, по данным Росстата, в январе 2025 года повысилась до 8,9% после 8,2% месяцем ранее. Среди основных причин – у компаний продолжили расти издержки, которые они переносили в цены.

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, из-за увеличения расходов производителей и переработчиков животноводческой отрасли на оплату труда, корма и логистику в регионе заметнее, чем месяцем ранее, увеличились годовые темпы прироста цен на молочные и мясопродукты. Рост себестоимости вылова и переработки рыбы сказался на стоимости рыбопродуктов– цены на них в годовом выражении увеличились сильнее, чем в декабре.

Повысился годовой темп прироста цен на непродовольственные товары и услуги. Так, например, из-за увеличения утилизационного сбора, цены на легковые автомобили, вклад которых в общий показатель инфляции довольно значительный, в январе снижались не так сильно, как в предыдущем месяце. Из-за индексации взносов на капитальный ремонт быстрее, по сравнению с декабрем росли цены на услуги ЖКХ.

«В целом по стране годовая инфляция тоже выросла и составила 9,9%. Мы видим, что избыточный спрос продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг, и из-за этого цены растут быстрее. В этой ситуации Банк России сохраняет ключевую ставку на высоком уровне 21% годовых и тем самым поддерживает высокие ставки в экономике. Это будет способствовать замедлению инфляции и её возвращению к цели вблизи 4% в 2026 году», – прокомментировала начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Сабина.