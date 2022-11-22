Возрождаем забытое: в Кировском городском Дворце культуры состоялось первое собрание клуба коллекционеров

За столом собрались люди разного возраста, разных взглядов, собирателей абсолютно разных предметов, но связанных одной страстью - коллекционированием.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, гости из Кировска и Апатитов принесли с собой коллекции самых разных направлений: марки, монеты, значки и знаки, куклы, открытки и многое другое. В дружеской обстановке участники рассказали о своем хобби и экземплярах, а для следующего собрания, которое состоится 3 декабря, придумали интересный интерактив - каждый принесёт один из экспонатов своей коллекции, чтобы поменяться или просто подарить кому-нибудь из членов нового клуба коллекционеров.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457267195%2Fwall-148376343_59412