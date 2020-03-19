Возведение бассейна даст новый импульс развитию спорта в Кольском районе – Лариса Круглова

Как сообщили в правительстве Мурманской области в настоящее время все необходимые соглашения с Минспорта РФ о строительстве нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в городе Кола подписаны. Сумма федеральной субсидии – порядка 120 миллионов рублей. Срок сдачи объекта – 2021 год.

Региональный координатор партийного проекта «Детский спорт», депутат Мурманской областной Думы Лариса Круглова, отметила, что появление этого спортивного объекта даст новый импульс для развития спорта, а особенно детского спорта, в Кольском районе. «Безусловно, комплекс будет востребован жителями Колы и Кольского района, - сказала она. – И сейчас в муниципальном образовании проводится большое количество спортивных мероприятий, причем в них активно участвуют все жители, начиная с дошкольного возраста».

Круглова отметила, что в рамках партийного проекта «Детский спорт» будет проводится мониторинг хода строительства нового объекта.

Как ранее сообщил сайт ER.RU, «Единая Россия» в рамках реализации партпроекта «Детский спорт» добьется своевременной сдачи в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов открытого и закрытого типов в регионах, запланированных на 2020 год. Об этом заявила координатор партпроекта, депутат Государственной Думы Ирина Роднина. По ее словам, на партийном контроле находятся все стадии возведения ФОКов: от выделения земли и проведения конкурсных процедур до оснащения и сдачи спортивных объектов в эксплуатацию.

«В 2020 году общий объём средств, выделенных из федерального бюджета бюджетам регионов, составил 2 млрд рублей. В рамках выделенных средств в 35 субъектах РФ будет построено 40 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ). В ряде регионов – Республика Татарстан, Ивановская, Новосибирская и Псковская области, город Севастополь – будет построено под два ФОКОТа. Кроме того, выделены федеральные субсидии в размере 1 млрд рублей на строительство 12 физкультурно-оздоровительных комплексов закрытого типа (ФОКЗТ). Поставлена задача открыть ФОКОТы к 1 сентября 2020 года», – подчеркнула Роднина.

Она добавила, что при строительстве ФОКЗТов, и при закупках спортивного оборудования важно обеспечить своевременность проведения всех необходимых процедур. «Координаторам партпроекта «Детский спорт» регионах необходимо осуществлять постоянный контроль за каждым этапом строительства с тем, чтобы не допустить срывов установленных сроков», – сказал Роднина.