Возведение ФОКа в Заозерске идёт в графике

В Заозерске в рамках национального проекта «Демография» продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Ход работ на объекте проверил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

«Возведение ФОКа идёт в графике. Благодаря опережающим темпам работ в начале строительства, ситуация с ростом цен на стройматериалы не сильно сказалась на сроках. До ноября на объект должен прибыть основной объём материалов, и темп работ вырастет», – отметил Алексей Грачиков.

Сейчас практически завершены работы по вертикальной планировке территории, монтаж фундаментных блоков и балок перекрытий первого этажа. Все работы по строительству ФОКа с бассейном, который обещает стать настоящим центром притяжения для жителей закрытого города, должны завершиться до конца 2022 года, сообщает региональное Министерство строительства.