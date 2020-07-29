Возвращаемся в Россию из Финляндии в условиях ограничений

Согласно разъяснениям, полученным от Пограничной службы Финляндии, ограничения, введенные с 19 марта с.г. властями страны на пересечение границы Финляндии с Россией, не распространяются на граждан, включая российских, возвращающихся в государство гражданской принадлежности с территории Финляндии имеющимися средствами международного сообщения.

Как сообщает представитель МИД России в г.Мурманске, по состоянию на 28 июля этого года российские граждане, проживающие в России и временно находящиеся на территории Финляндии, могут вернуться в Российскую Федерацию на личном автомобиле через финские сухопутные пункты пропуска, открытые для международного сообщения: Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Салла, Ваалимаа, Райя-Йоосеппи, Вартиус.

Экстренное возвращение в Российскую Федерацию также возможно на частном курьерском микроавтобусе, следующем по маршруту Лаппеенранта – Выборг. За актуальной информацией о графике поездок и наличии свободных мест рекомендуем обращаться в Канцелярию Посольства России в Лаппеенранта по адресу электронной почты: embassy_lappeenranta@mail.ru.

Информируем также о том, что петербургская транспортная компания «Скандинавия" периодически выполняет автобусные рейсы гуманитарного характера по маршруту Санкт-Петербург - Хельсинки - Санкт-Петербург. Для получения информации о рейсах, наличии мест и стоимости проезда рекомендуем обращаться непосредственно в указанную транспортную компанию: skandinavia.spb.ru

Воздушное, железнодорожное и паромное сообщение между Россией и Финляндией временно приостановлено.

В соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, российские граждане, прибывшие на территорию Российской Федерации, должны незамедлительно сообщать о своем возвращении в Россию, месте, датах пребывания за рубежом, предоставлять контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию, организованную в субъектах Российской Федерации.

Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2020 года № 18 (зарегистрировано в Минюсте России 13 июля 2020 года), начиная с 15 июля с.г. отменяется необходимость соблюдения въезжающими на территорию Российской Федерации гражданами противоэпидемического режима в обсерваторах. Вместо этого вводится требование прохождения обследования на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию.

При положительном результате исследования необходимо выполнять требования по изоляции по месту жительства/пребывания (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) до момента выздоровления и получения отрицательных результатов исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.