Возвращенцы - почти 70% россиян хотят вернуться из НПФ в ПФР

Граждане РФ в первом полугодии 2020 года подали 35,2 тысячи заявлений о переводе пенсионных накоплений из одного пенсионного фонда в другой, что в 2,3 раза меньше, чем в январе-июне 2019 года, говорится в сообщении Пенсионного фонда России (ПФР). При этом наибольшее число заявлений было подано о возвращении из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в ПФР - 24,5 тысячи (или 69,5% от всего числа заявлений о переходе), тогда как в прошлом году большинство граждан предпочитали переводить свои пенсионные накопления из одного НПФ в другой.

За первую половину 2020 года из одного НПФ в другой пожелали перейти чуть более 7 тысяч человек (20,5%), ещё 3 тысячи человек (9,2%) приняли решение перевести пенсионные накопления из ПФР в НПФ. Около 300 человек (0,8%) остались в ПФР, но решили сменить управляющую компанию.

«Напомним, по результатам переходной кампании прошлого года доля досрочных переходов сократилась с 95,8% до 60,5%, а потери граждан из-за досрочного перевода накоплений стали наименьшими по сравнению с кампаниями предыдущих лет. Это связано с новыми правилами перехода в другой фонд, вступившими в силу с начала 2019 года, а также активным информированием граждан о возможных потерях при переводе средств пенсионных накоплений», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, переходная пенсионная кампания в 2019 году была одной из самых неактивных: в ПФР поступило 540,4 тысячи заявлений о досрочном и срочном переходах, одобрено было 432,4 тысячи заявлений, то есть 80%. Потерянный инвестиционный доход в результате досрочного перехода граждан из ПФР в НПФ в 2019 году составил 2 млрд рублей. Для сравнения: по итогам переходной кампании 2018 года ПФР оценивал потери граждан в 10 млрд рублей, в 2017 году - почти в 34 млрд рублей, в 2016 году - в 27 млрд рублей.