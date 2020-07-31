Возвращение в родной мурманский порт

«Теплоходы, как зори, входят в Кольский залив. Коль не видел ты Мурманска с моря, то не знаешь, как город красив» - эти строки одной из самых известных песен о Мурманске, написанные прославленным поэтом-фронтовиком Евгением Долматовским. Они родились под впечатлением от города, увиденного со стороны Кольского залива.

Чувства, вызванные возвращением в родной порт, - это часть профессии тех, кто связал свою судьбу с морем. Благодаря нашему короткому видеоролику пережить их сможет каждый: увидеть со стороны Кольского залива родные сопки, контуры городских кварталов и, конечно же, причалы Мурманского морского торгового порта. Видео подготовлено специалистами АО «Мурманский морской торговый порт» с помощью коллег и друзей из ЗАО «МАСКО».