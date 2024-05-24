Возвращение в школы отметок за поведение отцы одобряют чаще матерей

2 из 3 отцов — за то, чтобы вернуть в школы оценки за поведение. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения, в т.ч. работающие учителя и родители школьников.

В Минпросвещения РФ поступило предложение вернуть отметки за поведение в школе. Его поддерживают 69% учителей: «Дисциплину сложно удерживать. Либо группы по 15 человек»; «Нужно ещё вернуть характеристику по окончании школы».

Инициативу одобряют и 57% родителей школьников, в основном, отцы (67% против 43% среди матерей): «Хулиганов стало много в школе». При этом каждая третья мать ученика сомневается в целесообразности этих мер: «Чаще вызывайте родителей в школу, они проведут с отпрыском душевный разговор».

Среди представителей экономически активного населения за возвращение отметок за поведение высказались 47%. Мужчины — чаще женщин (51 и 43% соответственно). Поддержка инициативы растёт с увеличением уровня доходов опрошенных: 38% среди россиян с зарплатой до 50 тысяч рублей и 56% среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей в месяц.

Россияне старше 35 за возвращение отметок выступали чаще тех, кто моложе (56—57%). Среди опрошенных до 34 лет практически поровну сторонников и противников инициативы, а также затруднившихся с её оценкой: «Менталитет поменялся. 2 за поведение — да абсолютно фиолетово»; «Плохое поведение — не всегда отсутствие ума, а умение постоять за себя отчасти и есть культура, что лежит в основе поведения».

Время проведения опроса: 19—22 мая 2024 года.

На этом фоне заслуженный учитель РФ Снегуров выступил против возвращения оценок за поведение. Такая мера, как возвращение в образовательные организации отметок за поведение, не окажет должного эффекта. К решению этой проблемы необходимо подходить по-другому, заявил в разговоре с «Известиями» 23 мая историк, заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук Александр Снегуров.

Он отметил, что система оценок за поведение существовала и раньше, однако их обсуждали на учительском совете. Сейчас же оценка будет зависеть от личного отношения самого учителя.

«Эффективности я не вижу в возвращении этой системы. И в тех оценках не видел, и сейчас не вижу. Поскольку оценками поведение учащихся не исправить, нужны усилия с разных сторон и изменение в атмосфере в обществе в целом, когда каждый взрослый, по крайней мере сознательный гражданин, старается пресечь какое-то нарушение, встреченное им и во дворе, и в автобусе или ещё где-то, а не только педагог», — считает Снегуров.

По его мнению, в данном вопросе нужна солидарность в социуме. А оценки — это отдельный кейс, и этот процесс будет формализован.

«Огромное число нарушений, которые действительно имеются, — драки в адрес педагогов или учеников, сквернословие и так далее — это действительно, так скажем, пейзаж, который мы сейчас имеем почти повсеместно. На мой взгляд, этими мерами не ликвидировать, не снизить остроту этой ситуацию. Здесь надо действовать по разным направлениям», — подчеркнул заслуженный учитель РФ.

Он отметил, что сегодня рейтинги принимаются как основной показатель работы школы. И есть риск, что руководство школ будет подгонять показатели по отметкам за поведение к высшим.

«Чтобы коллектив влиял на поведение учеников, надо заниматься его формированием. Для этого требуются годы и опять же переформатирование всей системы образования. А вот такого рода приёмы «давайте введём предмет хорошего поведения, проведём беседу на эту тему» могут иметь значение, безусловно, но только в системном ключе», — заявил Снегуров.