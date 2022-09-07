«Вперед к знаниям!» - в ММТП помогли собрать школьные наборы первоклассникам

Тетради, ручки, карандаши, цветная бумага и ещё много полезных вещей вручили в АО «Мурманский морской торговый порт» детям работников предприятия, которые в этом году впервые пошли в школу.

Фирменный подарок «маленьким портовикам» был подготовлен по инициативе «Национальной транспортной компании» администрацией и родительским комитетом АО «ММТП».

«С одной стороны, «Наборы первоклассника» - это помощь работникам предприятия, которые собирают своих детей в школу, а с другой стороны, нарядно оформленные, они помогают создать у детей праздничное настроение для того, чтобы начало школьной жизни запомнилось им и стало хорошим стартом к будущим успехам», - сказала председатель родительского комитета АО «ММТП» Светлана Рамазанова.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249862%2Fwall-149919532_2732