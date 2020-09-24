Впереди полуфинал

В Мурманске активно развивается движение КВН. На протяжении долгих лет мурманские команды постоянные участники Всероссийских соревнований, в том числе главной телевизионной лиги КВН. В этом году заполярную столицу представляет коллектив «Сборная Снежногорска. Мурманск – столица Арктики». Ребята готовятся к полуфиналу в Москве и сегодня вышли на прямую связь с главой муниципального образования город Мурманск Андреем Сысоевым и главой администрации областного центра Евгением Никорой.

– Мы всем сердцем болеем за нашу команду и с нетерпением ждем эфира ½ финала Высшей лиги, – отметил глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Уверен, ребята смогут достойно себя проявить в играх с очень серьезными и сильными соперниками.

«Сборная Снежногорска. Мурманск – столица Арктики» – опытный коллектив, который, в частности, два года подряд привозит призы с музыкального конкурса «Голосящий КиВиН».

– Все последние годы мы делали все, чтобы помочь ребятам в их выступлениях, – рассказал глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – Это не только финансовые или организационные моменты, нам было важно, чтобы команда понимала, что она нужна городу, что за них болеют и переживают.

Стоит отметить, что основной тренировочной базой для большинства мурманских КВНщиков является городской Дом молодёжи. Здесь не только площадка для выступлений и репетиций, но и коллектив редакторов, которые сами прошли через горнила Высшей лиги.

– В наших стенах мы всегда рады как опытным командам, так и тем, кто делает первые шаги в КВН, – подчеркнул директор МАУ МП «Дом молодежи», депутат Совета депутатов города Мурманска Леонид Мостовой.