Впервые 450 спортсменов приняли участие в самом массовом забеге за Полярным кругом

Сегодня, 15 июля, на территории Кольского ветропарка состоялся «ЭЛ5-Энерго Трейл». 450 спортсменов приняли участие в забегах на пяти взрослых дистанций на 3, 8, 20 и 50 км, а также в эстафете общей протяжённостью 50 км. Юные трейлраннеры попробовали свои силы в детском забеге.

Впервые спортивное событие подобного масштаба прошло полностью в Заполярье, так как даже стартово-финишный городок, где начинали и заканчивали свой путь спортсмены и любители бега, находится на 68-м градусе широты (координаты 68°50'37.8"N 34°48'31.1"E).

Спортсмены бежали по дорогам Кольской ВЭС – крупнейшего ветропарка в мире за Полярным кругом.

Кольский ветропарк площадью 257 гектаров и установленной мощностью 202 МВт оснащен 57 турбинами и способен вырабатывать порядка 750 млн кВт*ч в год, избегая выброса около 600000 тонн СО 2 в год. Организатором мероприятия выступила российская энергетическая компания ЭЛ5-Энерго, оператор Кольской ВЭС, а один из забегов – эстафета «Духи тундры» - прошла при поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ» в рамках 25-летия спортивного клуба компании.

Для участия в трейле, ставшем одним из самых масштабных забегов года, собрались раннеры (пехотинец, отвечающий за передачу сообщений между подразделениями во время войны. – Ред.) из разных регионов России – от Мурманска до Владивостока.

В мероприятии приняли участие известные российские спортсмены – футболист и марафонец Алексей Смертин и серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Ванкувере Александр Панжинский. Они присоединились к самому массовому забегу – «Северный ветер» на 20 км, в котором стартовали более 100 человек.

Все регистрационные взносы участников забега направлены в благотворительные организации Мурманской области. При регистрации каждый участник мог выбрать, какому именно фонду он хотел бы помочь: «Дети-Ангелы Мурмана», «Добрый Мир» или «Добровольное общество защиты бездомных животных «Приют».

Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова поприветствовала участников забега. «Мы находимся в уникальном месте. Благодарю «ЭЛ5-Энерго» за организацию такого мероприятия —настоящего праздника спорта. Также хочу поблагодарить компанию за социальные инициативы, которые они реализуют на территории региона, в полной мере используют инвестиционный потенциал, помогают развиваться промышленности Мурманской области. Всем спортсменам желаю удачно справиться с беговой дистанцией и новых спортивных побед».

Среди победителей были и мурманчане, и гости региона, которые специально приехали принять участие в забеге, — представители Москвы, Санкт-Петербурга, Кировской, Смоленской и Свердловской областей. На дистанции 20 км победу одержал олимпийский лыжник Александр Панжинский.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в эстафетном забеге победу одержала команда компании «ЭЛ5-Энерго», почётные второе и третье места заняли команды «Лукойл-Транс» и «Кольского РДУ».

Победители получили восьмикилограммовый кубок спортивного клуба «ЛУКОЙЛ», пробежав 7 этапов эстафеты длиной 50 км за 3 часа 24 секунды, оторвавшись от второго места почти на 10 минут.

Невероятные пейзажи и инопланетная атмосфера ветропарка – это уникальное, но не единственное развлечение, доступное участникам забегов и их болельщикам, – на территории стартово-финишного городка были организованы зона экспо, лекторий, VR-стенд, познавательные квесты и детский клуб, а также зоны питания.

Бережное отношение к окружающему миру, которое заложено в ДНК компании «ЭЛ5-Энерго», развивающей «зеленую» генерацию в России, распространено и на проводимые ею мероприятия. Собранные по итогам мероприятия отходы были рассортированы и отправлены в переработку, а треки прошли исключительно по уже имеющимся на ветропарке дорогам и освоенным площадям для минимизации воздействия на уникальную северную природу.

Фото (пресс-службы «ЭЛ5-Энерго): https://gov-murman.ru