Впервые ГОК «Олений ручей» стал площадкой Х Международной конференции «Горнодобывающая промышленность Баренцева Евро-Арктического региона: взгляд в будущее»

Представители АО «СЗФК» приняли участие в десятой Международной конференции «Горнодобывающая промышленность Баренцева Евро-Арктического региона: взгляд в будущее». Темой юбилейной конференции стала: цифровая трансформация российской горнодобывающей отрасли и развитие арктических территорий.

В первый день мероприятия, открывая пленарное заседание губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что горнопромышленные предприятия Кольского Заполярья постоянно развиваются и в короткие сроки подхватили мировой тренд на цифровую трансформацию.

Как сообщает департамент по связям с общественностью ПАО «Акрон», в рамках пленарного заседания с докладом выступил генеральный директор АО «СЗФК» Евгений Созинов, он рассказал о цифровизации ГОК «Олений ручей». Основные цифровые изменения коснулись работы подземного рудника: введена система позиционирования людей и горной техники, бурение глубоких скважин в беспилотном режиме. Ещё одно нововведение касается работы обогатительной фабрики – внедрение аналитического контроля качества сырья. Также на предприятии введена в строй система предрейсовых осмотров с помощью терминалов.

«В век высоких технологий и цифровизации мы активно используем опыт российских и зарубежных компаний в части оптимизации как основных производственных, так и вспомогательных бизнес-процессов для минимизации затрат на выпуск конечного продукта», - отметил Евгений Созинов.

Во второй день конференции участники посещали промышленные площадки горнорудных предприятий региона, где принимали участие в работе тематических секций и заседаниях круглых столов. Одной из таких площадок впервые стал ГОК «Олений ручей». На территории предприятия участники рабочей встречи познакомились с работой производства и поделились опытом развития цифровизации своих предприятий.