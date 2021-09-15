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Мурманская область. Арктика (16+)15.09.21 15:30

Впервые город Полярные Зори стал точкой притяжения для представителей молодёжных сообществ городов расположения АЭС

С 10 по 12 сентября в городе Полярные Зори работала стратегическая сессия для членов молодежного совета Фонда АТР АЭС «Atom inc».

Фонд создан с целью содействия развитию территорий расположения атомных станций и обеспечивает взаимодействие между атомными городами и Концерном «Росэнергоатом». А одно из приоритетных направлений молодежного совета Фонда – формирование возможностей для самореализации и развития молодежи. Главная задача, которую поставили перед собой участники и организаторы мероприятия – определить единую цель и сформулировать общие тенденции и задачи для дальнейшей работы.

Итогом первого рабочего дня стала панельная дискуссия в информационном центре Кольской АЭС «Молодёжь расположения АЭС: возможности для самореализации и развития», в которой приняли участие глава города Полярные Зори, директор Кольской АЭС, председатель комитета молодежной политики Мурманской области, первый заместитель председателя Ассоциации молодежных правительств РФ, академический директор института молодежной политики и председатель молсовета Фонда. Кульминацией мероприятия стало подписание Соглашения о сотрудничестве между молодежным советом Фонда «АТР АЭС» и Ассоциацией молодёжных правительств РФ.

«Концерн «Росэнергоатом» и Фонд «АТР АЭС» дает городам присутствия значимую и ощутимую поддержку. И я очень рад, что сейчас в атомградах зарождается совместная деятельность по значимому направлению молодежной политики, поскольку наши города – это не только гарантия стабильности, но и развитие, перспектива для нашей талантливой молодежи», – отметил глава города Полярные Зори с подведомственной территорией Максим Пухов.

Три дня насыщенной командной работы и мозговых штурмов, три дня бурных обсуждений и споров, три дня, насыщенных невероятными эмоциями, а итогом всего этого стало заседание молодежного совета Фонда «АТР АЭС» в администрации города Полярные Зори. Там ребята познакомились с лучшими практиками реализации молодежной политики в крупнейших городах России и даже Венгрии и определили для себя дальнейшие первостепенные задачи, такие как разработка программ развития молодежных пространств, формирование пула флагманских мероприятий для молодежи атомных городов и многое другое. 

«Стратегическая сессия показала, что молодежному совету Фонда «АТР АЭС» однозначно быть. Мы пересмотрели полностью структуру молодежного совета, пересмотрели цель нашей работы, поставили перед собой интересные задачи, которые мы планируем выполнить к 2023 году. Мне очень приятно, что ребята смогли к нам приехать, что мы в течение этих трех дней смогли найти общие точки соприкосновения. Надеюсь, что мы будем работать одним живым организмом, и у нас все обязательно получится!», - делится впечатлениями организатор сессии и председатель молодежного совета Фонда «АТР АЭС» Оксана Сергеевна Пухова.

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