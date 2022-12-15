Впервые губернаторские ёлки пройдут не только в Мурманске, но и в Алакуртти, Заполярном и Кандалакше

В Мурманске с 15 по 17 декабря для юных северян пройдёт шесть показов грандиозного спектакля «Щелкунчик». Ледовое шоу с участием лучших спортсменом, созданное под руководством легенды российского фигурного катания Ильи Авербуха будет проходить в Ледовом Дворце спорта. Яркие костюмы, внушительные декорации, многоуровневая сценография и хореография подарят ребятам атмосферу волшебства и новогодней сказки.

30 декабря на губернаторскую ёлку пригласят самых юных северян: на сцене Мурманского областного театра кукол для них пройдёт премьерный спектакль «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек».

17 декабря артисты Мурманского областного театра кукол представят спектакль «Умка» юным жителям Алакуртти, а 18 декабря – Кандалакши. 29 декабря сказка приедет в гости к ребятам, живущим в Печенгском округе – в культурно-досуговом центре «Платформа» коллектив Мурманского областного драматического театра покажет спектакль «Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». 30 декабря во Дворце культуры «Октябрь» в Заполярном – премьерную постановку «Остров непослушания». В гости к маленьким зрителям артисты приедут с красочными декорациями, оригинальными костюмами и, конечно, в компании с Дедом Морозом и Снегурочкой.

«В общей сложности гостями губернаторских ёлок станут 8400 юных северян. Уверена, что спектакли как столичных, так и заполярных артистов подарят ребятам незабываемые впечатления, а сказочное настроение будет царить во всех, даже самых отдаленных уголках региона», – отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Как сообщает региональное Министерство культуры, по традиции, приглашения на губернаторские новогодние представления и праздничные подарки получат ребята, сумевшие в уходящем году проявить свои таланты в учебе, науке, спорте, творчестве, добровольчестве и другой общественной активности. Гостями праздников также станут юные северяне из многодетных семей, ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, в этом году в благодарность за мужество, которые проявляют северяне в ходе проведения специальной военной операции, правительство региона уделило особое внимание детям участников СВО и граждан, призванных на военную службу по мобилизации – их дети получат приглашения на губернаторские ёлки. Получить подробную информацию о том, как получить приглашение на губернаторскую ёлку для этой категории маленьких гостей, можно в отделениях Центра поддержки семей мобилизованных северян и участников СВО.