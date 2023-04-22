Впервые Кольской АЭС присвоен статус «Цифровое ПСР-предприятие-2022»

Решение о присвоении этого статуса приняли на Управляющем совете «Комплексная оптимизация производства предприятий атомной отрасли», который проходил под председательством генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева в апреле.

Всего Управляющий совет рассмотрел 41 заявку, но получили новый статус развития ПСР* только восемь предприятий Госкорпорации «Росатом», в числе которых и Заполярная АЭС. Напомним, что Кольская АЭС с 2018 года подтверждала статус «Лидер ПСР».

В числе самых крупных цифровых решений на Кольской АЭС: видеоанализ нарушений в помещениях (машинное зрение), перегрузка ядерного топлива, допуск персонала к выполнению работ, управление затратами на автотранспортные услуги и другие. Все эти процессы выполняются на атомной станции намного быстрее и эффективнее с помощью цифровых технологий.

«Кольская АЭС продолжает работу по модернизации, используя цифровизацию и замещение импортного оборудования. Специалисты Кольской АЭС создают собственные конкурентные технологии, товары и сервисы. Так, например, в 2022 году разработка специалистов Кольской АЭС и Кольского филиала «Консист-ОС» «Программный комплекс РЭА Софт» была включена в реестр российского программного обеспечения. Благодаря слаженной работе всего коллектива нашего предприятия нам удалось подтвердить соответствие установленным Государственной корпорацией «Росатом» критериям», – отметил главный инженер Владимир Матвеев.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Ускоренное развитие промышленности напрямую зависит от темпов перехода на современную технологическую основу, отечественные цифровые решения.

Руководство страны ставит задачу обеспечить массовое внедрение российских ИТ-решений во всех стратегических отраслях. Росатом принимает активное участие в этой работе, координируя создание импортозамещающего программного обеспечения для различных применений.

* - производственная система «Росатом» (ПСР) – это культура бережливого производства и система непрерывного совершенствования процессов для обеспечения конкурентного преимущества на мировом уровне. В основе ПСР лежат пять принципов, которые призывают сотрудников быть внимательными к требованиям заказчика (не только по отношению к конечному потребителю, но и к участку-потребителю, цеху-потребителю и даже последующему оператору); решать проблемы на месте их возникновения; встраивать качество в процесс, не производить брак; выявлять и устранять любые потери (излишние складские запасы, межоперационные заделы, время простоя, лишние перемещения и т.д.); быть примером для коллег. Инструментарий ПСР позволяет достичь высоких результатов в различных областях: на производстве, в офисных процессах, социальной сфере (ЖКХ, медицина и т.д.), при оптимизации работы министерств и ведомств.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.