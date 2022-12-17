Впервые Кольскую АЭС посетили представители общественности Республики Саха (Якутия)

Делегация Республики Саха прибыла на КАЭС, чтобы увидеть, как работает атомная станция за Полярным кругом, а также ознакомиться с уровнем экологической безопасности на территории Кольской АЭС и за её пределами.

К 2028 году «Росатом» планирует завершить строительство 12-й российской атомной станции малой мощности в посёлке Усть-Куйга Республики Саха (Якутия). Поэтому представителям якутской общественности было интересно узнать о взаимодействии градообразующего предприятия с администрацией города-спутника, о том, какой уровень социальной инфраструктуры создан. Гости посетили заполярную атомную станцию, форелевое хозяйство, встретились в информационном центре Кольской АЭС с руководством станции и города Полярные Зори.

Директор Кольской АЭС Василий Омельчук на встрече с журналистами, общественными деятелями, экологами, жителями Республики Саха рассказал об истории Кольской АЭС, экологической безопасности, поделился перспективами строительства Кольской АЭС-2.

«Наша задача – сохранять и поддерживать природные системы Арктического региона.

Многолетние наблюдения, которые ведутся с 1972 года, показывают, что Кольская АЭС не оказывает вредного влияния на окружающую среду», – отметил Василий Омельчук, представляя гостям отчёт об экологической безопасности Кольской АЭС за 2021 год, подробнее с которым можно ознакомиться на сайте Росэнергоатома.

Глава города Полярные Зори Максим Пухов рассказал о важности градообразующего предприятия для Полярных Зорь и региона, о городе атомщиков, его развитии и проектах, реализуемых на территории муниципалитета: «Между Росатомом и Правительством Мурманской области уже 10 лет действует соглашение, в рамках которого дополнительные налоговые отчисления поступают в областной бюджет и часть из них направляется на реализацию социально значимых проектов и развитие инфраструктуры города Полярные Зори. За годы сотрудничества на эти цели из региона было направлено более 1,670 млрд рублей».

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, после выступлений участники задавали вопросы руководителям, делились впечатлениями. «В Полярных Зорях сейчас полярная ночь, но город ярко освещен и светится всевозможными инсталляциями на темы северного сияния и жизни в Арктике.

Свет над Арктикой – свет от энергии мирного атома», – комментирует в своём телеграм-канале Ульяна Винокурова, общественный деятель.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС