Из Териберки в аэропорт Мурманска теперь можно доехать без пересадок на автобусеИтоги-2025: грузооборот порта Мурманск сократился на 9,8%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)22.01.26 12:00

Впервые компания из Мурманской области стала финалистом рейтинга работодателей России по итогам 2025 года

Крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru представила результаты Рейтинга работодателей России за 2025 год в который вошли почти 1,8 тысячи компаний из 41 отрасли бизнеса и 69 регионов страны. В рамках общероссийского голосования соискателей за компании было отдано почти 693 тысячи голосов. В рейтинг работодателей попала одна компания из Мурманской области. 

В рейтинг вошли 1792 компании в четырёх категориях в зависимости от размера штата. В категории небольших компаний приняли участие 600 работодателей, в категории средних – 597, крупных – 426, крупнейших – 169. География рейтинга охватила 8 федеральных округов и 69 регионов, причём в этом году доля региональных компаний увеличилась на 5%, а среди финалистов впервые появились компании из Мурманской области и Республики Северная Осетия-Алания.

Небольшие компании с численностью персонала от 101 до 250 человек

В числе финалистов среди небольших компаний России оказалась 1 компания из Мурманской области – «Первое Мурманское общество взаимного кредита» (227 место, посмотреть полный рейтинг работодателей можно здесь). 

Лидирующие отрасли, к которым относятся 23% участников рейтинга — ИТ, оптовые продажи, дистрибуция и непродуктовая розница. В этом году непродуктовая розница впервые вошла в топ-3 отраслей по числу финалистов вместо FMCG.

«В этом году рейтинг проходит уже 16-й раз, и за последние пять лет число участников выросло больше, чем вдвое. Более того, двое из трёх финалистов стабильно подают заявки на следующий год – это знак, что компании доверяют рейтингу и считают его полезным и эффективным для себя инструментом. Он позволяет компаниям проанализировать свою HR-политику, сравнить себя с конкурентами и увидеть свои точки роста как работодателя», — отмечает Нина Осовицкая, директор Бренд-центра hh.ru, идеолог и методолог рейтинга работодателей России.

«Распределение мест в рейтинге ежегодно меняется — это касается всех категорий компаний. Это говорит о том, что у многих участников получается провести за год большую работу по укреплению бренда работодателя и в следующем году сильно повысить свои позиции. Единственное исключение — тройка лидеров среди крупнейших компаний, которая второй год остаётся неизменной. После трёх побед подряд, по правилам рейтинга, «Альфа‑Банк» не будет принимать участие в новом сезоне, чтобы дать возможность другим компаниям проявить себя и побороться за звание лучшего», — комментирует Осовицкая. 

Хотя методология рейтинга из года в год не меняется, в этом году в опрос HR-специалистов были добавлены новые вопросы — о внедрении искусственного интеллекта в HR-процессы, о методах взаимодействия с бывшими сотрудниками и о готовности компаний рассматривать кандидатов без опыта работы. 

«Мы внимательно следим за изменениями на HR-рынке, и расширяем в соответствии с ними наши вопросы. Так, в условиях повсеместного внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы мы не смогли проигнорировать эту тенденцию и решили узнать, как участники рейтинга используют эту технологию в HR. Оказалось, что 52% компаний применяют ИИ для формирования корпоративной культуры, для коммуникаций и повышения мотивации. 40% работодателей используют ИИ в поиске и найме новых сотрудников, например, для скрининга и обработки резюме. В меньшей степени технология помогает в управлении талантами и HR-аналитике», — говорит Нина Осовицкая, директор Бренд-центра hh.ru, идеолог и методолог рейтинга работодателей России.

Также в 2025 году был добавлен вопрос, взаимодействуют ли компании с бывшими сотрудниками и если да, то как именно. Оценка со стороны бывших сотрудников — одна из важных частей методологии рейтинга, и её источники — опрос сотрудников и отзывы с портала «Dream Job» (входит в hh group).

«То, как работодатель взаимодействует с людьми, с которыми он уже расстался — яркий маркер его HR-политики, который многое может сказать о компании. Если расставание прошло хорошо, и позже с человеком поддерживали контакт, это может сильно улучшить его мнение о бывшем работодателе. Поэтому мы уже второй год изучаем отзывы сотрудников, в том числе бывших, с «Dream Job» — это площадка с очень строгой модерацией, и подделать информацию там крайне сложно», — говорит Нина Осовицкая, директор Бренд-центра hh.ru, идеолог и методолог рейтинга работодателей России.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Братских народов союз вековой»*, или Амбициозный проект определяет будущее коренного малочисленного населения Арктической зоны
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Наталья
17.01.26 11:53
Добрый день. Подскажите пожалуйста, переехала в Мурманскую область за мужем-военнослужащим, устроилась на работу в поликлинику, являюсь медицинской сестрой. Снимаю квартиру рядом с работой. Могу ли я
Комментарий к новости:С этого года в Мурманской области меняют условия компенсационных выплат за аренду жилья отдельным категориям медицинских работников
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Пушкин.Главная тайна поэта». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Итоги-2025: в декабре выдача новых кредитных карт в России снизилась на 5% в годовом сравнении-PRO Валюту (16+)Рубль повышается в ожидании переговоров Президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом-PRO Энергетику (18+)На площадке Кольской АЭС-2 в 2026 году планируется начать подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)Мурманский регоператор усиливает работу по зачистке контейнерных площадок-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»