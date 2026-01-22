Впервые компания из Мурманской области стала финалистом рейтинга работодателей России по итогам 2025 года

Крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru представила результаты Рейтинга работодателей России за 2025 год в который вошли почти 1,8 тысячи компаний из 41 отрасли бизнеса и 69 регионов страны. В рамках общероссийского голосования соискателей за компании было отдано почти 693 тысячи голосов. В рейтинг работодателей попала одна компания из Мурманской области.

В рейтинг вошли 1792 компании в четырёх категориях в зависимости от размера штата. В категории небольших компаний приняли участие 600 работодателей, в категории средних – 597, крупных – 426, крупнейших – 169. География рейтинга охватила 8 федеральных округов и 69 регионов, причём в этом году доля региональных компаний увеличилась на 5%, а среди финалистов впервые появились компании из Мурманской области и Республики Северная Осетия-Алания.

Небольшие компании с численностью персонала от 101 до 250 человек

В числе финалистов среди небольших компаний России оказалась 1 компания из Мурманской области – «Первое Мурманское общество взаимного кредита» (227 место, посмотреть полный рейтинг работодателей можно здесь).

Лидирующие отрасли, к которым относятся 23% участников рейтинга — ИТ, оптовые продажи, дистрибуция и непродуктовая розница. В этом году непродуктовая розница впервые вошла в топ-3 отраслей по числу финалистов вместо FMCG.

«В этом году рейтинг проходит уже 16-й раз, и за последние пять лет число участников выросло больше, чем вдвое. Более того, двое из трёх финалистов стабильно подают заявки на следующий год – это знак, что компании доверяют рейтингу и считают его полезным и эффективным для себя инструментом. Он позволяет компаниям проанализировать свою HR-политику, сравнить себя с конкурентами и увидеть свои точки роста как работодателя», — отмечает Нина Осовицкая, директор Бренд-центра hh.ru, идеолог и методолог рейтинга работодателей России.

«Распределение мест в рейтинге ежегодно меняется — это касается всех категорий компаний. Это говорит о том, что у многих участников получается провести за год большую работу по укреплению бренда работодателя и в следующем году сильно повысить свои позиции. Единственное исключение — тройка лидеров среди крупнейших компаний, которая второй год остаётся неизменной. После трёх побед подряд, по правилам рейтинга, «Альфа‑Банк» не будет принимать участие в новом сезоне, чтобы дать возможность другим компаниям проявить себя и побороться за звание лучшего», — комментирует Осовицкая.

Хотя методология рейтинга из года в год не меняется, в этом году в опрос HR-специалистов были добавлены новые вопросы — о внедрении искусственного интеллекта в HR-процессы, о методах взаимодействия с бывшими сотрудниками и о готовности компаний рассматривать кандидатов без опыта работы.

«Мы внимательно следим за изменениями на HR-рынке, и расширяем в соответствии с ними наши вопросы. Так, в условиях повсеместного внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы мы не смогли проигнорировать эту тенденцию и решили узнать, как участники рейтинга используют эту технологию в HR. Оказалось, что 52% компаний применяют ИИ для формирования корпоративной культуры, для коммуникаций и повышения мотивации. 40% работодателей используют ИИ в поиске и найме новых сотрудников, например, для скрининга и обработки резюме. В меньшей степени технология помогает в управлении талантами и HR-аналитике», — говорит Нина Осовицкая, директор Бренд-центра hh.ru, идеолог и методолог рейтинга работодателей России.

Также в 2025 году был добавлен вопрос, взаимодействуют ли компании с бывшими сотрудниками и если да, то как именно. Оценка со стороны бывших сотрудников — одна из важных частей методологии рейтинга, и её источники — опрос сотрудников и отзывы с портала «Dream Job» (входит в hh group).

«То, как работодатель взаимодействует с людьми, с которыми он уже расстался — яркий маркер его HR-политики, который многое может сказать о компании. Если расставание прошло хорошо, и позже с человеком поддерживали контакт, это может сильно улучшить его мнение о бывшем работодателе. Поэтому мы уже второй год изучаем отзывы сотрудников, в том числе бывших, с «Dream Job» — это площадка с очень строгой модерацией, и подделать информацию там крайне сложно», — говорит Нина Осовицкая, директор Бренд-центра hh.ru, идеолог и методолог рейтинга работодателей России.