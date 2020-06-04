Впервые комплексные проверки готовности систем оповещения населения будут проведены централизованно по всей стране

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и громкоговорителей, а также замещением трансляций теле- и радиоканалов запланированы во всех субъектах РФ на октябрь текущего года.

Такое решение принято в рамках правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Как было отмечено, к 2030 году не менее 90% населения должно гарантировано получать экстренную информацию через системы оповещения. Это определено Планом мероприятий по реализации Основ государственной политики в области гражданской обороны.

Сейчас действующее законодательство обязывает операторов связи и редакции СМИ при необходимости передавать сигналы оповещения и экстренную информацию, заместив ей телерадиоэфир. На сегодняшний день такая работа уже проведена во всех субъектах. Это позволяет замещать экстренной информацией контент одновременно всех каналов первого мультиплекса, а не одного телевизионного канала, как при аналоговом вещании.

К примеру, элементы систем оповещения населения активно задействовались для информирования граждан о мерах и правилах поведения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сказал заместитель Министра МЧС России Павел Барышев, в настоящее время ведомством совместно с Минкомсвязью России и Россвязью осуществляется координация развития систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. В частности, планируется дооборудовать таксофоны, установленные в отдаленных населенных пунктах, средствами оповещения. В настоящее время ведется работа по составлению перечня населенных пунктов, в которых в первую очередь необходимо дооборудование таксофонов такими системами.

Кроме того, на сегодняшний день МЧС России совместно с Минкомсвязи разрабатывает ряд основополагающих нормативных правовых актов по вопросам оповещения населения.