Впервые ледоколы ФГУП «Атомфлот» выполняли операцию по проводке судна грузоподьёмностью свыше 169 тысяч тонн с запада на восток

6 сентября в районе мыса Дежнева акватории Северного морского пути атомный ледокол «Таймыр» и универсальный атомный ледокол «Сибирь» завершили проводку балкера «Gingo» (судно типа CapeSize) с грузом 164,5 тысячи тонн железнорудного концентрата.

Как сообщает пресс-центр компании, впервые ледоколы ФГУП «Атомфлот» выполняли операцию по проводке судна дедвейтом (грузоподьёмностью) свыше 169 тысяч тонн с запада на восток. Ледокольная проводка состояла из двух этапов. В начале атомоход «Таймыр» обеспечил безопасный проход судна через участок Карского моря от островов Сергея Кирова через проливы Матисена и Бориса Вилькицкого, после чего балкер самостоятельно пересёк море Лаптевых. В Восточно-Сибирском море ледокольную проводку обеспечил универсальный атомный ледокол «Сибирь».

«Северный морской путь достаточно популярен у грузоперевозчиков. Понимая погодные условия и ледовую обстановку, можно спланировать максимально комфортный и безопасный маршрут для судна. Экипажи атомоходов проделали действительно уникальную ледокольную проводку. Крупнотоннажный балкер преодолел Севморпуть за 13 суток. Стоит отметить, что через Суэцкий канал потребовалось бы в два раза больше времени», – прокомментировал советник генерального директора ФГУП «Атомфлот» Андрей Теницкий.

Протяженность маршрута ледокольной проводки составила 620 миль, средняя скорость движения - 10 узлов.

Фото: https://vk.com/rosatomflot