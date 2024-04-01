Впервые Мурманская область станет местом проведения финального этапа Кубка Содружества по биатлону

В рамках оперативного совещания правительства Мурманской области глава региона Андрея Чибис подчеркнул значимость и поблагодарил команду за высокий уровень организации и проведения 50-го Мурманского лыжного марафона. Он отметил большое число положительных отзывов со стороны участников и болельщиков, а также должное внимание, которое правоохранительные органы и оргкомитет масштабного мероприятия уделили обеспечению необходимых норм безопасности. Как поделился губернатор, в апреле Кольское Заполярье будет принимать ещё ряд знаковых спортивных соревнований.

«В планах проведение 120 физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе международного и всероссийского уровней. Среди них – межрегиональные соревнования по биатлону, в которых примут участие более ста спортсменов Северо-Западного федерального округа и финал Кубка Содружества по биатлону», – уточнил глава региона.

Андрей Чибис акцентировал внимание на важности соревнований с участием сильнейших биатлонистов нашей страны и Республики Беларусь, которые состоятся в Долине Уюта с 12 по 14 апреля.

«Мы добились, чтобы именно Мурманск принимал финал Кубка Содружества по биатлону. Напомню, что во время рабочего визита президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров отметил позитивные перемены в городе: достойный уровень инфраструктуры Долины Уюта, качество стрельбища и готовность объекта принимать мероприятия любого уровня. Можно сказать, что большой биатлон вернулся в столицу Заполярья!» – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис добавил, что участие в финальном этапе примет чемпионка России, воспитанница мурманской спортшколы олимпийского резерва и член основного состава сборной страны Анастасия Егорова, призвав северян прийти и поддержать землячку на соревнованиях.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, кроме того, с 9 по 11 апреля Кировск принимает Международные соревнования по горнолыжному спорту.

«Состязания пройдут на базе Кировской спортивной школы олимпийского резерва, где в 2021 году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» президентского нацпроекта «Демография» и плана «На Севере – жить» была создана современная инфраструктура, позволяющая Мурманской области принимать соревнования всероссийского уровня», – сказал глава региона.

Сразу после этого, с 11 по 14 апреля, в Кировске пройдёт финал Кубка России по горнолыжному спорту. Помимо этого, ещё несколько международных и всероссийских стартов пройдут в этом месяце в Кировске, Апатитах и Мончегорске. Их участниками станут 370 спортсменов из 40 регионов страны.

Подробно о том, какие события ещё состоятся в апреле в Мурманской области, в рамках оперативного совещания доложила министр спорта Светлана Наумова.

Фото: https://gov-murman.ru