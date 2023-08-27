Впервые на фестивале спорта «Гольфстрим» пройдут соревнования по сапбордингу

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 25 августа представители клуба «Морж» и Федерации зимнего плавания приняли участие в пробном заплыве через Кольский залив в рамках подготовки к фестивалю спорта «Гольфстрим». Это обязательное мероприятие, необходимое для обеспечения безопасности спортсменов.

День пробного заплыва был выбран неслучайно. Организаторы подобрали время полной воды, соответствующее показателям уровня воды и температуры в день официальных соревнований. Температура воды составила +10,5°С.

В обеспечении безопасности заплыва участвуют федеральные, региональные и муниципальные службы спасения, частные организации, войсковая часть 3798, учреждения дополнительного образования города Мурманска, медики скорой помощи и другие.

Планируется организовать 30 плавательных средств, где будут размещены по два-три спасателя. Они будет сопровождать спортсменов и в любой момент смогут извлечь их из воды.

Предварительно подано 40 заявок от пловцов из Мурманска, Пскова, Перми, Москвы, Ярославля, Ульяновска, Воркуты, Новосибирска, Тюмени, Владивостока, Североморска.

В первый раз за историю фестиваля спорта «Гольфстрим» состоится соревнование по сапбордингу, оно стартует сразу после заплыва. Кроме того, Федерация серфинга Мурманской области организует показательные выступления и мероприятие прогулочного формата — знакомство всех желающих с сапбордингом на правом берегу залива. Необходимое оборудование и специальная одежда будет предоставляться организатором.

Фестиваль спорта «Гольфстрим» состоится в городе Мурманске 9 сентября 2023 года. Программа мероприятий: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25588&page=1

Фото: https://gov-murman.ru