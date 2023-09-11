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Мурманская область. Арктика (16+)11.09.23 09:30

Впервые на фестивале спорта «Гольфстрим» Северный флот выставил команду из семи спортсменов

Военнослужащие Северного флота приняли активное участие в XVI традиционном спортивно-культурном фестивале «Гольфстрим» - 2023, который состоялся в городе-герое Мурманске. В рамках события, которое проходило на территории у Кольского моста прошли соревнования по мини-футболу, пляжному волейболу, забегу по мосту, а также заплыв через Кольский залив.

Более 40 представителей соединений надводных кораблей, частей армии ВВС и ПВО, а также армейского корпуса Северного флота приняли участие в легкоатлетическом забеге «Мурманская миля» по Кольскому мосту.

Одним из самых захватывающих зрелищ, как всегда, стал заплыв любителей зимнего плавания через Кольский залив. Впервые на фестивале спорта «Гольфстрим» Северный флот выставил команду из семи спортсменов, их возглавил заместитель командующего Северным флотом по вооружению контр-адмирал Юрий Трипольский.

Участие Северного флота в фестивале спорта «Гольфстрим» стало уже традиционным. Всего в фестивале были задействованы более 200 военнослужащих Северного флота, сообщает пресс-служба Северного флота.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12478591@egNews

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