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Мурманская область. Арктика (16+)05.03.21 09:30

Впервые на горнолыжном комплексе «Салма» состоится зимний экстремальный забег

6 марта в 12 часов на горнолыжном комплексе «Салма» в городе Полярные Зори Мурманской области впервые состоится зимний экстремальный командный забег на призы профкома Кольской АЭС «Салма Race Power». Для участия уже заявились 12 команд из Ковдора, Кировска, Апатит, Кандалакши, Полярных Зорь, Мурманска.

Поймать равновесие на «Пьяном бревне», проползти по-пластунски, преодолеть щит и проверить товарищей в препятствии «Скованные цепью», всё это и многое другое предстоит командам на экстремальном забеге.

Для болельщиков и зрителей с 12.00 до 16.00 на склоне будет проводиться развлекательная программа: семейные интерактивы, детская программа с аниматорами и зимние аттракционы.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются до 17.00 5 марта на e-mail: tiv.1980@yandex.ru. Оригиналы заявок предоставляются в мандатную комиссию на регистрации команд 6 марта - с 11.00 до 11.50.

К участию в забеге приглашаются все желающие старше 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. Команда должна состоять из 5 человек, обязательным условием является наличие не менее одной девушки в команде. Каждый участник должен иметь минимальную физическую подготовку и обязательно оформить страховку от несчастного случая при участии в спортивном мероприятии. Организаторами забега будет предусмотрена возможность оформления страховки на месте регистрации.

Организованы автобусные рейсы по маршруту: Полярные Зори – г/к «Салма» (10.00, 12.10, 14.00, 15.00, 16.00); г/к «Салма» - Полярные Зори (10.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.10). Стоимость проезда для взрослых - 70 рублей, детский билет - 35 рублей.

Горнолыжный комплекс «Салма» находится в 10 км от г. Полярные Зори. Комплекс расположена на 1186 км федеральной трассы «Кола» (Мурманск-Санкт-Петербург).

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