Впервые на территории Полярнозоринского и Кандалакшского районов состоялся лыжный марафон формата «из точки в точку»

Организаторами которого выступили: профсоюзный комитет Кольской АЭС, Кольская АЭС и марафонская команда «Русская Зима». На протяжении пяти часов около 100 участников из Санкт-Петербурга, Москвы, республики Мордовия и Мурманской области преодолевали непростую трассу длинною в 54 км Кандалакша-Полярные Зори. Призовые места распределились следующим образом:

В возрастной группе 1977-2003 г.р. среди мужчин бесспорным победителем стал Иван Селиванов (г. Мурманск) с результатом 3:16:35. На втором месте Андрей Тютерев (г. Кандалакша) и на третьем работник Кольской АЭС - Андрей Губайловский (г. Полярные Зори) с разницей в результатах всего в секунду. Среди женщин места распределились: первое место – Влада Яренкова (г. Мурманск), второе – Анна Астафьева (г. Гатчина) и третье - Елена Никитина (г. Санкт-Петербург).

В возрастной группе 1962-1976 г.р. среди мужчин сильнейшим стал Дмитрий Дорин (г. Санкт-Петербург), показавший результат 3:20:02, на втором месте Сергей Митрошин (п. Инсар) и на третьем Павел Крюков (г. Кировск). Среди женщин победителем стала Татьяна Хулко (г. Полярные Зори). На втором месте Наталия Абрамова (г. Полярные Зори) и на третьем Юлия Нагавкина (г. Санкт-Петербург).

В группе 1961 г.р. и старше среди мужчин победителем стал работник Кольской АЭС Расуль Кильмухаметов (г. Полярные Зори) с результатом 3:25:11. На втором месте Олег Менжак (г. Москва) и на третьем Михаил Шварц (г. Москва). Среди женщин единственным участником и бесспорным победителем в этой возрастной группе стала Ольга Банных (г. Санкт-Петербург).

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, по завершению марафона спортсмены, которые показали лучший результат среди мужчин и женщин, независимо от возрастной категории, награждены специальными ценными призами.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.