Впервые публичные слушания по проекту регионального закона «Об исполнении областного бюджета за 2019 год» в Мурманской областной Думе проводятся в заочной форме

Проект закона, внесённый в Мурманскую областную Думу губернатором региона первого июня, и материалы к нему размещены на официальном сайте регионального парламента www.duma-murman.ru в разделе «Деятельность\ Законодательная деятельность\ Областной бюджет».

Участвовать в публичных слушаниях могут депутаты Мурманской областной Думы, представители органов государственной власти Российской Федерации и Мурманской области, органов местного самоуправления, жители Мурманской области, представители общественных объединений, политических партий, средств массовой информации и другие лица.

Желающие принять участие в публичных слушаниях в заочной форме направляют свои предложения по законопроекту по адресу электронной почты Мурманской областной Думы (post@duma-murman.ru) с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, адреса места жительства физического лица или наименования, адреса юридического лица, а также фамилии, имени, отчества руководителя (представителя) данного юридического лица.

Предложения по проекту закона Мурманской области «Об исполнении областного бюджета за 2019 год» направляются в областную Думу в срок с 5 по 19 июня текущего года.

Телефоны для справок: 401-715, 401-725.