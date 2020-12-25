Впервые россиянам не нужен отпуск, чтобы продлить новогодние каникулы

Продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами россияне будут вдвое реже, чем год назад. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» участвовали 1600 российских сотрудников, работающих по фиксированному графику.

Непростой 2020 год вынудил россиян отказаться идеи присоединить несколько дней отпуска к праздничным каникулам и получить возможность отдохнуть дольше. Лишь 5% опрошенных намерены взять отпуск или отгулы в предновогодние дни, причём такими планами чаще делятся респонденты старше 45 лет (7%). Оформить отпуск с 11 января 2021 года собираются 3% россиян: чаще это мужчины (4% против 1% среди женщин) и опрошенные до 34 лет (6%).

В конце 2019 года общее число наших сограждан, намеревавшихся уйти в отпуск перед или после новогодних каникул, было почти вдвое больше нынешнего — 15%. Столь существенные изменения объясняются напряженной эпидемиологической обстановкой и невозможностью планировать поездки и путешествия в условиях закрытых границ.

8 из 10 россиян (80%) не собираются присоединять отпуск или отгулы к праздничным дням, ещё 12% пока не приняли решение.