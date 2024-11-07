Впервые с 1977 года в Мурманск приедет с гастролями московский Государственный академический Центральный театр кукол имени С.В. Образцова

Показы спектаклей пройдут на сцене Мурманского областного театра кукол при поддержке региональной госпрограммы «Культура»:

Как сообщает vk.com/murmanculture, 8 октября в 19.00 состоится комическое кукольное ревю «Необыкновенный концерт». Спектакль объехал сотни городов нашей страны и более сорока иностранных государств, по праву занесён в Книгу рекордов Гиннесса, поскольку его посмотрело самое большое число зрителей в мире.

9 ноября в 17.00 мурманчане смогут посмотреть спектакль «Божественная комедия». Зрителям предстоит отличная возможность посмеяться, отдохнуть от повседневности и оценить обаяние авторских кукол Бориса Тузлукова — первого художника театра имени Образцова.

Ноябрьские гастроли Государственного академического Центрального театра кукол имени С.В. Образцова станут третьими по счёту: впервые в Мурманске знаменитый московский театр побывал со спектаклями в далеком 1939 году, второй раз – в июне 1977 года, тогда мурманская публика впервые увидела «Необыкновенный концерт».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457281134%2Falbum-139605315_00%2Frev