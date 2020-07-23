Впервые суда «Росатомфлота» обеспечили буксировку самоподъёмной плавучей буровой установки

22 июля в порту Мурманск ледокольный буксир «Юрибей» ФГУП «Атомфлот» завершил морскую буксировку самоподъ`мной плавучей буровой установки (СПБУ) «Амазон», принадлежащей ООО «Газпром флот». Впервые судно портового флота «Росатомфлота» принимало участие в подобной операции.

«7 июля в порту Ямбург, расположенном в Обской губе Карского моря, ледокольный буксир «Юрибей» начал буксировку самоподъемной плавучей буровой установки, - рассказывает первый заместитель генерального директора – директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Штаб морских операций предоставлял все виды гидрометеорологической и навигационной информации капитану буксира. Несмотря на то, что экипаж судна впервые обеспечивал буксировку буровой установки, работа выполнена без нареканий. Профессиональные компетенции наших моряков подтверждены успешным опытом работы в Арктике».

Как сообщает отдел коммуникаций «Росатомфлота», в операции также принял участие буксир «Плутон». Суммарная дистанция буксировки составила 1325 морских миль, средняя скорость - 4,8 узла.