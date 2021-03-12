Впервые в Апатитах пройдёт знаменитая «Арт-Масленица» Андрея Малахова

Уже не первый год проект реализуется в Москве, десятое, юбилейное празднование решено провести в родном городе телеведущего. Это стало возможным благодаря активному сотрудничеству команды Андрея Малахова с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и правительством региона по созданию Центра современного искусства и реализации культурных проектов.

Центр современного искусства «Сияние» открылся этой зимой в Апатитах по инициативе Андрея Малахова. 12 марта пройдет его презентация и дискуссия, посвященная взаимодействию институций современного искусства с городскими сообществами.

Спикеры и гости обсудят стратегии и вызовы работы, возможные точки соприкосновения, поговорят о ревитализации пространств, сборке городских сообществ и устойчивом развитии городов с участием культурных проектов. Кроме того, темой разговора станет неочевидное наследие городов России, нуждающихся в изучении и сохранении, и то, как институции могут работать на общественное благо.

Своим опытом поделятся представители Фонда искусства «Голубицкое», Уральской индустриальной биеннале, Музея современного искусства «Гараж» и другие федеральные эксперты современного искусства. Участниками дискуссии станут вице-губернатор Елена Дягилева, министр культуры региона Ольга Обухова, представители заполярных учреждений культуры, кураторы творческих площадок.

13 марта Андрей Малахов и Наталья Шкулева приглашают северян на «Арт-Масленицу». В открытии празднования примет участие губернатор Андрей Чибис.

Гостей городского события ждут перфомансы, мастер-классы художников, а также создание масштабного и запоминающегося арт-объекта. В основу образа чучела, разработанного для Арт-масленицы дизайнером Анастасией Балакиревой и Михаилом Князевым – главным архитектором и арт-директором ЦСИ «Сияние», – легла идея открытости: по своей структуре арт-объект ориентирован на все стороны света и всегда обращен лицом к зрителю. Конструкция фигуры Масленицы разработана заведующим художественно-постановочной частью Кировского городского Дворца культуры Евгением Новиковым.

За оформление каждой из сторон отвечают заполярные художники Вероника Вологжанникова, Дмитрий Новицкий, Федор Мухаметшин, Станислав и Лариса Никоновы, художник из Чусово Алексей Щигалев и группировка ЗИП из Краснодара. Специально для мероприятия художники разработали уникальные эскизы.

Кульминацией городского праздника станет сожжение арт-объекта на горе Айкуайвенчорр. Перед этим художница Ульяна Подкорытова выступит с вокальным перформансом, который был вдохновлен мотивами северных весенних закличек и основан на местном песенном материале.

Как сообщает региональное Министерство культуры, 14 марта – последний день работы выставки «В холодном климате, с любовью». С конца декабря 2020 года в Библиотеке им. Л.А. Гладиной жители и гости Апатитов могли увидеть экспонаты из личной коллекции Андрея Малахова, которую он собирает с 2005 года, а также прослушать аудиогид, записанный им для выставки.

Основу экспозиции составили полотна легендарных Энди Уорхола, Дэвида Хокни, Он Кавара, Фернана Леже, скульптуры Уго Рондиноне и Синди Шерман, произведения известных современных российских художников Павла Отдельнова, Петра Белого, Антона Ольшванга и многих других. Важной частью экспозиции стало представление работ северных авторов, чей личный художественный путь связан с вызовами повседневной жизни в Арктике.