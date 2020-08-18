Впервые в этом году пищевая промышленность РФ показала спад производства

Пищевая промышленность РФ в июле впервые в этом году показала снижение к аналогичному периоду 2019 года - на 0,8%, сообщил Росстат.

Тем не менее, выпуск продуктов питания и переработка сельхозпродукции по-прежнему остаётся одним из драйверов роста промпроизводства, отметили в статистическом ведомстве. По сравнению с июнем российская пищевая промышленность выросла на 4,3%. За семь месяцев рост составил 5,4%.

По данным Росстата, в июле по сравнению с июлем прошлого года сократилось производство рыбы, ракообразных и моллюсков - на 19,4% (по сравнению с предыдущим месяцем производство выросло на 25,7%, в января-июле - на 2,1%, до 2,5 млн тонн).

Производство подсолнечного масла снизилось на 4,3% (на 18,8% к июню). Но за семь месяцев его производство выросло на 16,6%, до 3,6 млн тонн.

Выпуск молока (кроме сырого) снизился на 1,9% (к июню - вырос на 2,7%, за семь месяцев - на 1%, до 3,1 млн тонн).

Также сократилась переработка картофеля - на 2,8% (на 2,1% к июню). За семь месяцев этот показатель вырос на 9%, до 176 тысяч тонн.

Кроме того, в РФ сократилось производство пшеничной и пшенично-ржаной муки и хлебобулочных изделий недлительного хранения. Выпуск мясных консервов снижается второй месяц подряд. Производство гречневой крупы в июле составило 25,7 тыс. тонн, что на 25,7% меньше, чем в июле прошлого года.

В июле увеличилось производство мясных и мясосодержащих полуфабрикатов, колбасных изделий, маргарина и сливочного масла. Кроме того, РФ нарастила производство сыров, кондитерских изделий.