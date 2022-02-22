Впервые в истории арктической навигации в феврале обеспечена проводка каравана судов малого ледового класса с востока на запад

Впервые в истории арктической навигации в это время года с востока на запад головной универсальный атомный ледокол «Арктика» ФГУП «Атомфлот» провёл суда ледового класса Arc5: теплоходы «Инженер Трубин», «Полар Кинг» и атомный контейнеровоз «Севморпуть».

19 февраля единственное в мире транспортное судно с ядерной энергетической установкой самостоятельно продолжило движение, а атомоход проекта 22220 в Обь-Енисейском районе передал атомоходу «Ямал» караван из двух судов. Спустя двое суток караван вышел из акватории Северного морского пути у западной кромки льдов Карского моря. Дизель-электрический ледокол «Капитан Драницын» оказал содействие в проведении операции.

«Штаб морских операций ФГУП «Атомфлот» и экипаж атомного ледокола «Арктика» продемонстрировали высокий профессионализм, отличное взаимодействие в принятии оперативных решений при обеспечении проводки каравана судов, - отметил первый заместитель генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что в это время года под проводкой атомного ледокола суда ледового класса Arc5 могут преодолеть всю акваторию Северного морского пути».

Напомним, 9 февраля из порта Певек атомный ледокол «Арктика» начал проводку теплоходов «Инженер Трубин» и «Полар Кинг» при поддержке дизель-электрического ледокола «Капитан Драницын» Спустя двое суток в Восточно-Сибирском море в состав каравана вошел атомный контейнеровоз «Севморпуть». Единственное в мире транспортное судно с ядерной энергетической установкой следовало из Владивостока в порт приписки Мурманск.

«Из-за малых глубин и особых гидрометеорологических условий в Восточно-Сибирском море ледовая обстановка наиболее сложная, - сказал капитан атомного ледокола «Арктика» Василий Губкин. – Атомный контейнеровоз «Севморпуть» ожидал нашего подхода, но, войдя в караван без проблем, продолжил движение. Это уникальное судно обладает ледокольными обводами, а его носовая оконечность позволяет эффективно идти во льдах. Нашему экипажу проводка каравана дала уникальный опыт и подтвердила исключительные возможности атомного ледокола проекта 22220».

Как сообщает одел коммуникаций ФГУП «Атомфлот», сейчас теплоходы «Инженер Трубин» и «Полар Кинг» следуют в Архангельск. Атомный контейнеровоз держит курс на порт погрузки Мурманск. Атомный ледокол «Ямал» направляется к причалам ФГУП «Атомфлот» для плановой смены экипажа. Головной универсальный атомный ледокол «Арктика» продолжает работы в Обь-Енисейском районе Северного морского пути.

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/02/22/11421-rosatomflot-obespechil-provodku-karavana-sudov-malogo-ledovogo-klassa-s-vostoka-na-zapad/