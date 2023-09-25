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Мурманская область. Арктика (16+)25.09.23 19:15

Впервые в истории дети из нашего региона дали целый концерт на одной из ведущих академических площадок Европы

22 сентября в Московской государственной академической филармонии состоялся концерт юных музыкантов из Мурманской области. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Музыкальные надежды Арктики», который реализуется в Мурманской области с 2019 года по инициативе депутата Мурманской областной Думы, пианистки Анны Гришко.

Проект направлен на поддержку юных талантов из малых городов. С этого года он тиражируется на Камчатский край в рамках Соглашения о сотрудничестве между регионами.

В концерте вместе с ребятами из Заозерска и Снежногорска выступили ведущие коллективы мира – симфонический оркестр Министерства обороны РФ и камерный хор Московской консерватории, которые исполнили в том числе произведения заполярных композиторов.

«Когда в концерте детей из «глубинки» поддерживают главный большой Симфонический оркестр Министерства обороны РФ, всемирно известный Камерный хор Московской консерватории, детский хор «Синяя птица» – это дорогого стоит. Убеждена, что такие коллаборации дают стимул нестоличным регионам развиваться ещё стремительнее, перенимать опыт, а также показывать свои таланты, которыми мы гордимся. Важную роль играет и популяризация творчества композиторов регионов. Большая честь для авторов, когда их музыку исполняет такой оркестр, талантливые ансамбли и так далее. Например, произведение мурманского композитора Аркадия Ляпина исполнил межрегиональный дуэт из призеров проекта – флейтиста Николая Конева, представляющего Детскую музыкальную школу Заозерска, и скрипачки Дарьи Минаковой из Санкт-Петербурга. Горжусь нашими юными талантами и благодарю коллег за поддержку такого важного и нужного проекта в области академического искусства», – отметила Анна Гришко.

Проект «Музыкальные надежды Арктики» реализуется в Мурманской области с 2019 года. Автор и руководитель – пианистка, педагог, выпускница консерватории Анна Гришко.

Ключевыми мероприятиями являются мастер-классы по 6 основным музыкальным специальностям (фортепиано, струнно-смычковые и народные инструменты, вокал, флейта, хоровое пение) от ведущих музыкантов-педагогов России из различных консерваторий, которые приезжают непосредственно на места, а логистически проект охватывает весь регион за счет удобства выбранных населённых пунктов, куда могут приезжать ребята из соседних городов.

Уникален проект и тем, что эксперты занимаются в две серии мастер-классов с интервалом, чтобы отследить динамику профессионального роста ученика, а значит – дать профориентацинный совет, то есть проект работает на долгосрочную перспективу.

На полях проекта существует несколько фестивалей, самый масштабный – Всероссийский фестиваль музыкального искусства имени Крыловой, названный в честь основоположницы профессиональной академической фортепианной школы Кольского Заполярья Татьяны Крыловой. Кульминацией фестиваля является одноименный Всероссийский конкурс молодых пианистов в возрасте до 19 лет, аналогов которому нет в России: у конкурса нет взносов, он состоит из заочного отборочного тура и очного. Прослушивания проходят в том числе в большом зале Мурманской областной филармонии, все участники получают бесплатные мастер-классы членов жюри, лауреаты получают право выступить в сопровождении симфонического оркестра на сцене Московской консерватории, а дипломанты – участвовать в Летней творческой школе для пианистов в Петербурге, которая завершается концертом в Концертном зале имени Прокофьева Мариинского театра. И это все – бесплатно, включая полную логистику для участников.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, с этого года проект масштабируется и проводится на Дальнем Востоке – Камчатский край. Также команда организаторов готовы тиражировать проект на все регионы российской Арктики и Дальнего Востока.

Также уникальным случаем стало награждение сразу тремя стипендиями Международного фонда Владимира Спивакова по ходатайству нашего проекта; завод роялей и пианино «Беларусь» передал новое пианино поселковой школе; с 2022 года официальным партнером является Московская консерватория и другие. Проект вошел в число ТОП-100 проектов по версии Российской креативной недели-2021 и занял 2-е место в Международной премии «Мы вместе» в 2022 году.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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