Мурманская область. Арктика (16+)11.05.24 13:00
Впервые в истории команда из Мурманска завоевала 2-е место в фестивале хоккея Ночной лиги
С 4 по 16 мая на территории «Сириус» в Сочи проходит XIII Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд. Участие в нём принимают 198 команд из 81 региона страны.
Как сообщает администрация города Мурманска, наша команда «Элвис-Авто» сыграла 6 матчей в дивизионе «Лига Чемпионов 40+». Соперниками заполярных хоккеистов стали спортсмены из Уфы, Липецка, Рязани и других. В финальном матче за 1-е место мурманчане уступили команде из Екатеринбурга «Пионер 40+».
Таким образом «Элвис-Авто» заняла 2-е место среди 24 команд в своём дивизионе.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27342&page=1
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