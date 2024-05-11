Впервые в истории команда из Мурманска завоевала 2-е место в фестивале хоккея Ночной лиги

С 4 по 16 мая на территории «Сириус» в Сочи проходит XIII Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд. Участие в нём принимают 198 команд из 81 региона страны.

Как сообщает администрация города Мурманска, наша команда «Элвис-Авто» сыграла 6 матчей в дивизионе «Лига Чемпионов 40+». Соперниками заполярных хоккеистов стали спортсмены из Уфы, Липецка, Рязани и других. В финальном матче за 1-е место мурманчане уступили команде из Екатеринбурга «Пионер 40+».

Таким образом «Элвис-Авто» заняла 2-е место среди 24 команд в своём дивизионе.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27342&page=1