Впервые в истории сборная Мурманской области завоевала «бронзу» на чемпионате России по лыжным гонкам

Об этом сообщает vk.com/chibis.andrey.

В соревнованиях, которые проходят в Казани, участвуют 13 команд из 10 регионов страны. Наши лыжники показали отличные результаты, финишировав с итоговым временем 1:13:31,9.

В составе команды Мурманской области выступили Александр Гребенько, Никита Родионов, Максим Зубцов и Павел Соловьёв.

Также Павел Соловьёв завоевал «бронзу» в скиатлоне на 20 км.

Фото: https://vk.com/chibis.andrey?z=photo537777114_457260250%2Fda3d19ee980e2110d5