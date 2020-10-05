В главной базе Северном флоте – городе Североморске - шестой год подряд прошли спортивные соревнования среди военнослужащих командного профиля под названием «Командирские старты». В течение трёх дней более 70 офицеров от командиров взводов до командиров соединений сдавали нормативы на силу, быстроту, выносливость и точность в спортивном зале, бассейне и стрелковом тире.

Впервые в «Командирских стартах» в составе команд участвовали женщины-военнослужащие командирского звена. Победителем среди них стала представительница армии ВВС и ПВО Северного флота лейтенант медицинской службы Валентина Вербенкина. В общей сложности она набрала 3574 балла, показав лучший результат в четырёхборье (стрельба из пистолета Макарова, плавание, бег и сгибании-разгибании рук в упоре лёжа).

Среди мужчин первыми в своих возрастных и должностных категориях стали капитан-лейтенант Иван Баулин, капитан Роман Тулин, гвардии майор Александр Ерёмин, капитан 2 ранга Константин Чекарев и полковник Сергей Денисов. В общекомандном зачёте среди воинских частей лучшим стал отдельный ремонтно-восстановительный батальон, среди соединений – команда разведпункта специального назначения. В соревновании объединений на первое место вышла армия ВВС и ПВО Северного флота.

По итогам проведенных соревнований участники, показавшие наилучшие спортивные результаты, отправятся для участия на всеармейских соревнованиях «Командирские старты» в Москву. Возглавит команду победителей командующий подводными силами Северного флота контр-адмирал Аркадий Романов, выполнивший норматив кандидата в мастера спорта по офицерскому многоборью.

Торжественная церемония закрытия соревнований прошла 4 октября в универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт». Её возглавил командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев. Он поздравил всех участников «Командирских стартов», отметив, что физическая подготовка в Вооруженных силах Российской Федерации является одним из основных видов боевой подготовки офицеров. Победителям и призёрам соревнований командующий флотом вручил медали и кубки, сообщает пресс-служба СФ.