Впервые в Мурманске: гастроли легендарного Театра классического балета Касаткиной и Василева состоятся осенью

С 8 по 10 октября Мурманский областной драматический театр впервые примет на своей сцене Государственный академический театр классического балета имени Наталии Касаткиной и Владимира Василева. Гастроли проходят в рамках федеральной программы «Большие гастроли» при поддержке Росконцерта и Министерства культуры РФ. Для заполярного зрителя это уникальная возможность увидеть авторские версии культовых балетов, в которых классика встречается с яркой индивидуальностью балетмейстеров.

В афише — четыре спектакля, каждый со своим характером и ритмом. 8 октября зрителей ждёт «Спартак» на музыку Арама Хачатуряна. В версии Касаткиной и Василева этот балет звучит особенно мощно: хореографы почти восстановили оригинальную композицию, а в пластику танца органично вплетены приемы настоящего римского боя. 9 октября северян приглашают на темпераментный спектакль «Дон Кихот» с ритмичными танцами, кастаньетами и духом приключений. 10 октября пройдут сразу два показа: днем зритель увидит сказочную «Золушку» Сергея Прокофьева, а вечером — философский спектакль «Сотворение мира» Андрея Петрова.

«Для нас большая честь стать площадкой, где заполярные зрители смогут прикоснуться к тонкому, выразительному миру классического танца. Театр Касаткиной и Василева — одна из самых узнаваемых балетных трупп страны, с длинной и яркой историей. Мы рады, что благодаря программе «Большие гастроли» жители и гости Мурманска увидят наследие одной из самых самобытных балетных школ России. Такие события делают высокое искусство доступнее и ближе», — отметила директор областного драматического театра Светлана Асташенкова.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, поддержка театрального искусства и знакомство северян с лучшими образцами отечественной культуры — важное направление народной программы «На Севере – жить!».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457288994%2Fwall-139605315_33397