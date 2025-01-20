Впервые в Мурманске и Коле! Концерт известного автора-исполнителя из Луганска Евгения Калашникова

21 и 22 января в Мурманске и Коле выступит Евгений Калашников — талантливый музыкант, поэт и художник, основатель группы «ИскуСствО», лауреат литературно-музыкальных и рок-фестивалей, член Межрегионального союза писателей Луганской Народной Республике.

Как сообщает vk.com/murmanculture, на творческом вечере северяне смогут услышать лучшие песни и стихотворения артиста, а также узнать о его творческом пути и проектах в ЛНР.

Мурманская область станет первым регионом в рамках концертного тура «Русский мост». Гастроли проходят при поддержке Мурманского отделения Союза писателей России.

После Евгений отправится в Архангельск, Северодвинск, Москву, Санкт-Петербург, Оскол и Воронеж.

21 января в 19.00 — Центр современного искусства «СОПКИ.21А», г. Мурманск;

22 января в 18.00 — Кольский районный центр культуры, г. Кола.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457281757%2Fwall-139605315_29243