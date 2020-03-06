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Мурманская область. Арктика (16+)06.03.20 13:50

Впервые в Мурманске состоялись Всероссийские соревнования по зимним видам спорта «Праздник Севера» по программе «Специальная Олимпиада России»

С 2 по 5 марта в городе Мурманске на лыжном стадионе спортивного комплекса «Долина Уюта» впервые состоялись соревнования по зимним видам спорта «Праздник Севера» в статусе Всероссийских.

В соревнованиях приняли участие 130 учащихся коррекционных школ, школ-интернатов и учреждений дополнительного образования из 7 муниципальных образований Мурманской области: гг. Мурманска, Североморска, Оленегорска, Мончегорска, Апатиты, Кольского и Кандалакшского районов, а также команды Московской области и Республики Карелия.

Три дня спортсмены 1, 2 и 3 категорий участвовали в лыжных гонках на 50 м, 100 м, 500 м, 1000 м, 2500 м, в скоростном беге на снегоступах на    25 м, 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, а также эстафетах.

В эстафетах по лыжным гонкам 4 х 1000 м 1 место заняла команда Кандалакшского района, 2 место у команды Республики Карелия, 3 место у команды г. Мурманска.

В эстафетной гонке по скоростному бегу на снегоступах 4 х 100 м  на 1 месте команда г. Мурманска, на 2 месте сборная команда Кандалакшского района и Московской области, на 3 месте – команда Оленегорска.

В командном первенстве среди муниципальных образований Мурманской области кубок победителя получила команда Кандалакшского района, на втором месте – команда г. Оленегорска, на третьем – команда ЗАТО г. Североморск.

Головинская Светлана Юрьевна, заместитель генерального директора по работе с регионами общероссийской общественной благотворительной организации «Специальная Олимпиада России» вручила победителям и призёрам соревнований кубки, медали и грамоты Специальной Олимпиады России.

Все участники соревнований получили памятные сувениры с символикой Специальной Олимпиады России и Праздника Севера, сообщает Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области.

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