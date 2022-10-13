Впервые в Мурманской области появилась детская инновационная студия «Open Space» при поддержке Кольской АЭС

В полярнозоринском детском саду №5 торжественно открылась инновационная студия «Open Space» – развивающее пространство «Школы Росатома» для дошкольников, в котором есть все условия для реализации замыслов детей, их самовыражения.

Всего на первый год для реализации проекта «Open Space» понадобилось 2 млн рублей. Произведены реконструкция и косметический ремонт помещения. Группа оборудована всем необходимым для развития детской фантазии — мобильная мебель, роботостолы, различные виды бумаги, сертифицированные коробки, ткани, а также зоны конструирования и рисования на кафеле, грифельной доске.

В студии «Open Space» детям предстоит самостоятельно решать, чем им заниматься, в их игру никто не будет вмешиваться, пока они сами не попросят помощи у наставников. Посещать студию смогут дети со всего детского сада в течении дня.

«Сегодня все взрослые испытали восторг, увидев новый формат детсадовской группы, я очень надеюсь, что детям это пространство также придётся по душе. Кольская атомная станция обязательно продолжит помогать всем школам и детским садам в нашем прекрасном городе, потому что счастливые дети – это наше будущее», – отметил советник директора Кольской АЭС, заместитель председателя Мурманской областной Думы Евгений Никора.

«В России всего 12 детских садов имеют такое пространство, мы в их числе. Благодаря поддержке Кольской АЭС и администрации города нам быстро удалось воплотить этот проект в реальность. В дальнейшем планируем полностью перейти на стандарты «Школы Росатома», оснастить каждую группу мобильными материалами и создать двуязычную среду», – комментирует Марина Владимировна Котова, директор полярнозоринского детского сада №5.

Кроме «Open Space», на территории детского учреждения также открылась спортивная детская площадка «Артик Скул». Новые тренажёры, стадион, трибуны для маленьких зрителей, спортивный инвентарь для игры в баскетбол, бадминтон, футбол – всё это проект «Артик Скул». «Уже совсем скоро состоится наш осенний спортивный марафон, дети смогут показать свою спортивную подготовку», – дополняет Марина Котова. Стоит отметить, что площадка находится под круглосуточным видеонаблюдением.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.