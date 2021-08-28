Впервые в Мурманской области пройдёт Кубок Арктики по мотофристайлу

29 августа в Мурманской области пройдёт Кубок Арктики по мотофристайлу. Спортсмены выступят в спорткомплексе «Долина Уюта» в столице Кольского Заполярья.

Мотофристайл – одна из самых зрелищных дисциплин мотоспорта. Соревнования в данном направлении проходят во многих странах мира и являются наиболее посещаемыми не только среди любителей экстремального спорта, но и обычных зрителей. В рамках соревнований каждый спортсмен, используя различные трамплины, выполняет акробатические элементы на мотоцикле.

Мероприятие такого формата проходит на территории региона впервые. Для выполнения прыжков на мотоцикле на территории Долины Уюта установлены специальные рампы различного радиуса (6, 8, 9 м), организованы подушки безопасности и разгонные дорожки.

В показательных выступлениях примут участие 6 спортсменов из Москвы.

Участники являются неоднократными победителями и призерами Чемпионатов России и Мира по мотофристайлу, их достижения занесены в Книгу рекордов Гинесса. К примеру, спортсмен Владимир Ярыгин – первый из российских райдеров, выполнивший трюк backflip (сальто назад на мотоцикле), участник рекорда России на самую протяженную, непрерывную серию мотофристайл-трюков. Также в 2017 году он совершил прыжок с одного движущегося автомобиля «БелАЗ» на другой, установив тем самым рекорд России.

Соревнования пройдут в два этапа – квалификация и финал. Райдерам необходимо за 90 секунд выполнить серию прыжков. По истечении основного времени (90 сек) спортсмену предоставляется 30 сек для выполнения прыжка, за который даются удвоенные очки. Прыжки спортсменов будут оцениваться судейской коллегией по следующим критериям: последовательность прыжков, «дабл ап», использование трека, вариативность, личная оценка, технические вычеты. Место спортсмена определяется большинством голосов судей.

Как сообщает региональное Министерство спорта, для гостей соревнований с 14 до 17 часов будут работать спортивно-развлекательные площадки с играми в «Городки», «Петанк», «Гигантская дженга», «Твистер» и эстафетами, в которых смогут принять участие все желающие. В 15 часов состоится церемония открытия и начало соревнований. В 16.30 – церемония награждения.

Победители и призеры будут награждены кубками, медалями и дипломами Министерства спорта Мурманской области.