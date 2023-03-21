Впервые в Мурманской области состоялась компетентностная олимпиада

В Мурманской области завершился региональный этап Российской компетентностной олимпиады, организованный АНО «Проектный офис «Губернаторский лицей», Центром образования «Лапландия», Центром опережающей профессиональной подготовки Мурманской области и АНО «Открытое образование» (Москва).

В олимпиаде приняли участие 57 старшеклассников региона. За насыщенные пять дней ребята поучаствовали в интерактивных ресурсных лекциях по вопросам управления региональным развитием, а также организации проектной работы. Пять детских проектно-исследовательских групп решали проблемные ситуации региона. Каждая группа ежедневно представляла промежуточные результаты работы всем участникам мероприятия и получала экспертную оценку модераторов олимпиады Игоря Лужецкого и Марии Юрасовой – специалистов московского АНО ДПО «Открытое образование».

«В Мурманской области компетентностная олимпиада состоялась впервые. Отмечу, что это большое образовательное событие для каждого субъекта нашей страны. Цель олимпиады – разработка интеллектуальных продуктов, которые позволят изменить каждый регион к лучшему», – заключила руководитель АНО «Проектный офис «Губернаторский лицей» Ольга Дзюба.

По итогам индивидуальной работы были определены 5 лидеров. В июле они смогут принять участие в финале олимпиады, который пройдёт в Подмосковье, сообщает Министерство образования Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru