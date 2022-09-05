Впервые в Полярных Зорях пройдёт масштабный спортивный семейный фестиваль «Спортивные Zori»

7 сентября в 18.00 на спорт-острове в «Нашем парке» города Полярные Зори состоится большой семейный фестиваль «Спортивные Zori». Организатором мероприятия выступает Полярнозоринское местное отделение ВПП «Единая Россия при поддержке администрации города Полярные Зори, физкультурно-спортивного комплекса, городского Дворца культуры и АНО «Культурный центр АФРИКАНДА-АРТ».

В рамках фестиваля вас ждёт 7 видов активностей: петанк, баскетбол, воркаут, скейтборд, скандинавская ходьба и фитнес. Все соревнования проводятся без определения победителей. Абсолютно каждый участник будет награждён памятными медалями и сладкими призами.

Как сообщает пресс-служба администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией, предварительная регистрация участников осуществляется путём направления сканкопии заявки (в соответствии с установленной формой) на адрес электронной почты: kfispz@yandex.ru (в теме письма написать «фестиваль») в период с 4 по 6 сентября 2022 г.

Регистрация участников в день проведения соревнований с 17.00 до 17.30 часов в здании ФОКа.

Все подробности в группе - https://vk.com/club192159337. Давайте проводим лето спортивно и активно, присоединяйтесь, будет жарко!

#ПолярныеЗори #СпортивныеZori #ЕР #ЕдинаяРоссия #ЕР51

Фото предоставлено пресс-службой администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией.