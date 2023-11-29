Впервые в Полярных Зорях состоится Кубок «Атомная шайба»
1 и 2 декабря в Ледовом Дворце Полярных Зорь состоится Кубок «Атомная шайба», посвящённый 50-летию пуска первого энергоблока Кольской АЭС.
В Кубке примут участие пять команд: Нововоронежской, Ленинградской, Калининской и Кольской атомных электростанций, а также Центрального аппарата «Концерн Росэнергоатом».
Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, команду Кольской АЭС представят 13 работников предприятия – многократные победители Чемпионатов Мурманской области по хоккею с шайбой, зимних спартакиад и «Атомиад».
«Хоккей – один из самых жёстких и зрелищных видов спорта. Борьба будет напряжённой, но наши спортсмены настроены решительно. Хороших результатов, непоколебимой воли к победе, гладкого льда и точных бросков», - отметил главный секретарь Кубка «Атомная шайба», инструктор-методист Первичной общественной профсоюзной организации работников Кольской АЭС Алексей Троцкий.
Программа соревнований:
1 декабря
10.00 – Нововоронежская АЭС и Ленинградская АЭС;
11.30 - Центральный аппарат «Концерн Росэнергоатом» - Калининской АЭС;
13.00 - Кольская АЭС - Нововоронежской АЭС;
14.30 - Ленинградская АЭС - Центральный аппарат;
16.00 – Калининская АЭС и Кольская АЭС;
17.30 - открытие соревнований в Ледовом Дворце Полярных Зорь.
2 декабря
11.00 - Центральный аппарат и Нововоронежская АЭС;
12.30 - Ленинградская - Калининская АЭС;
14.00 - Кольская АЭС - Центрального аппарата;
15.30 - Нововоронежская АЭС - Калининской АЭС;
17.00 - Кольская АЭС - Ленинградской АЭС;
18.30 - закрытие состязаний, награждение победителей и призёров в Ледовом дворце Полярных Зорь.
Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.