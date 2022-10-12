Впервые в регионе состоялась игра на кубок КВН среди команд закрытых административно-территориальных образований региона

В минувшие выходные впервые в Мурманской области состоялась игра на кубок КВН среди команд закрытых административно-территориальных образований региона.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, за кубок КВН боролись 5 команд из Заозерска, Александровска, Североморска и Видяево – это как опытные игроки в КВН, так и совсем молодые команды, не имеющие игровой практики.

Компетентное жюри по достоинству оценило уровень подготовки, распределив места следующим образом: Кубок ЗАТО завоевала команда КВН «Ш.П.О.Н.А» из г. Снежногорска; Кубок за лучшую шутку также ушел команде КВН «Ш.П.О.Н.А»; Кубок за лучшую женскую роль вручили команде «Сборная Заозерска»; Кубок за лучшую мужскую роль остался в Снежногоске у команды «Уважаемые люди».

Как отметил организатор игры и директор мурманского дома молодежи Леонид Мостовой: «Произошло историческое событие для всего нашего регионального КВН-движения, впервые в истории нашей региональной лиги был проведен Кубок КВН ЗАТО Мурманской области. Очень хочется надеяться, что подобные мероприятия будут продолжатся, а мы все будем находить время, чтобы улыбнуться в наше непростое время».

Игра проводилась 8 октября на базе Дворца культуры «Современник» в Снежногорске Мурманским домом молодёжи и Лигой КВН при поддержке регионального комитета молодёжной политики и администрации ЗАТО Александровск.

Фото: https://vk.com/club171749274