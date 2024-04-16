Впервые в современной истории Мурманского морского торгового порта НТК в структуре предприятия создана самостоятельная швартово-рейдовая служба

Как рассказал руководитель комплекса Андрей Ризниченко, её приоритетная задача состоит в обеспечении постановки и снятии судов и другие швартовые операции. Ранее аналогичные обязанности полностью исполняли докеры укрупненных комплексных бригад. Работники службы участвуют в швартовке судов на всех причалах порта, готовят причалы к погрузочно-разгрузочным работам, отметил Андрей Ризниченко.

Он также пояснил, что всего в службе – 24 человека. Средний возраст руководителей бригад - 40-45 лет. Это профессионалы своего дела, который имеют соответствующее «морское» образование и большой опыт проведения швартовых работ, в том числе, в море. Специалисты могут выполнить швартовку не просто «точно и грамотно, но и максимально оперативно». В команде также есть и молодые работники. Некоторые из них ещё получают образование в Мурманском арктическом университете по специальности «Судоводитель». В нашем порту они на практике осваивают, «как нужно принимать трос и накидывать его на кнехт».

«При проведении швартовых операций формальных нормативов нет, потому что здесь много различных факторов, которые связаны как с погодными явлениями, так и с уровнем подготовки команды пришедшего в порт судна. В этих условиях на первый план выходит квалификация и слаженность нашей швартовой команды, опыт руководителя, который сможет учесть все обстоятельства и грамотно решить поставленную задачу», - рассказал Андрей Ризниченко.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254746%2Falbum-149919532_00%2Frev