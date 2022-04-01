Впервые в Заполярье! При поддержке профсоюзного комитета Кольской АЭС и марафонской команды «Русская Зима» состоится лыжный марафон Кандалакша-Полярные Зори

3 апреля с 10.00 до 16.00 на территории Полярнозоринского и Кандалакшского районов состоится лыжный марафон формата «из точки в точку», прообразом которого стала марафонская серия лыжных гонок «Visma Ski Classics». Такие соревнования на территории Мурманской области пройдут впервые.

Дистанцию 54 км Кандалакша-Полярные Зори постараются преодолеть 100 участников из Санкт-Петербурга, Москвы, республики Мордовия и Мурманской области, среди них Андрей Тютерев - спортивный директор марафонской команды «Русская зима», а также работники Кольской АЭС, жители города Полярные Зори.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, участников ждут крутые спуски и повороты, а также местами наледь, которую образовали морозы, пришедшие на смену оттепели. Мужчины и женщины будут разделены на три возрастные группы: 1977-2003 г.р., 1962-1976 г.р., 1961 г.р. и старше. Спортсмены, которые покажут абсолютно лучший результат среди мужчин и женщин, независимо от возрастной категории, будут награждены специальными ценными призами.

«Мы стремимся к популяризации спорта не только на территории нашего города, но и во всей области. В Полярных Зорях есть все возможности для занятий зимними видами спорта. Мы стараемся поддерживать спортивную инфраструктуру города, лыжные трассы всегда освещены и проходят постоянную подготовку. В конце этого года ожидается завершение благоустройства лыжного стадиона и это только первый этап, на этом мы не собираемся останавливаться», - отметил заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Подробнее о программе лыжни на сайте https://russiarunning.com/event/marathonpzk2022.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.