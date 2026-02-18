Впервые во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству смогут участвовать и дети от 5 до 7 лет

Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству начнется 3 марта. Она будет проходить до 2 апреля включительно на сайте Учи.ру.

Как сообщает пресс-служба ЦБ РФ, в этом году участники будут создавать бизнес-план с помощью нейросетей, отделяя галлюцинации искусственного интеллекта от полезных советов, страховать рыцаря, коня и замок перед походом, распознавать уловки мошенников. В зависимости от результата участники получат сертификат, грамоту или диплом, а их учителя – благодарственные письма.

Всего за час нужно пройти 8 заданий, которые адаптированы под возраст участников.

«Эта олимпиада помогает воспитывать финансово грамотное поколение молодых предпринимателей. И не только предпринимателей, а в целом людей, которые умеют зарабатывать и разумно тратят деньги, умеют противостоять мошенникам, думают о будущем и не боятся воплощать свои мечты в жизнь», – отметил Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей финансовых услуг Банка России.

Олимпиаду откроет онлайн-урок «Миссия «Компьютер»: как накопить на мечту», который проведёт представитель Банка России. Во время урока участники разберутся, как самостоятельно накопить деньги на дорогую покупку, защититься от дипфейков и выбрать подходящие сберегательные продукты, чтобы быстрее достичь финансовой цели.

Трансляция урока начнётся 3 марта в 10.00 по московскому времени. Её можно будет посмотреть на странице мероприятия на сайте Учи.ру. Кроме того, трансляция будет доступна в официальном сообществе Банка России в соцсети «ВКонтакте», где участники смогут задать вопросы спикеру.

Фото: https://cbr.ru/press/event/?id=28321