Впервые все муниципалитеты Кольского Заполярья получили паспорта готовности к отопительному сезону

В 2021 году паспорта готовности к отопительному сезону впервые получили все без исключения муниципальные образования Мурманской области.

В несколько этапов подготовлены потребители тепловой энергии, в том числе жилые дома, ресурсоснабжающие организации и муниципальные образования. Проведена масштабная организационная работа, чтобы в первый раз с 2013 года, когда паспорта были введены, регион на 100% подготовился к зиме.

Все котельные Мурманской области сформировали нормативный запас топлива, необходимый для того, чтобы пройти отопительный сезон в штатном режиме. Это касается и удаленных населенных пунктов, куда топливо завозят заранее.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, полностью подготовлены к зиме 7713 единиц жилого фонда, 118 котельных и свыше 11 тысяч километров инженерных сетей. Для этого за лето и осень выполнены запланированные ремонтные работы. На случай возможных технологических нарушений в муниципалитетах создана необходимая материально-техническая база, которая позволит в кратчайшие сроки провести аварийно-восстановительные мероприятия.

К слову, за отопительный сезон 2020-2021 года не было зафиксировано ни одной аварии, а количество технологических нарушений снизилось на треть.