Центральный Банк России опубликовал «Обзор ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов за I квартал 2026 года», из которого следует, что наибольшими темпами в I квартале текущего года росли пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов (НПФ) – в первую очередь за счёт притока средств в программу долгосрочных сбережений (ПДС), а также вследствие полученного инвестиционного дохода.

Большинство людей выбирают ПДС из-за возможности перевести туда свои пенсионные накопления. Благодаря этому впервые за 5 лет изменилась картина переходной кампании: вместо оттока клиентов НПФ в Соцфонд наметился обратный тренд.

Только за первые 3 месяца этого года к ПДС присоединились свыше 1,3 млн человек, объём переведенных в программу накоплений составил 143,7 млрд рублей, было зачислено 63,7 млрд рублей сберегательных взносов. Всего в программе участвуют 10,3 млн граждан.

Доходность портфелей НПФ несколько снизилась: на инвестировании пенсионных накоплений фонды заработали 13,1% годовых, а на вложении пенсионных резервов – 13,9%. Доход в основном был обеспечен купонами по долговым бумагам. НПФ покупали больше ОФЗ, прежде всего с постоянным купонным доходом, и меньше корпоративных облигаций.

Доход НПФ от инвестирования в I квартале 2026 года был обеспечен преимущественно купонами по долговым ценным бумагам.

Средневзвешенная доходность пенсионных портфелей НПФ снизилась в I квартале 2026 года относительно IV квартала 2025 года, но по‑прежнему опережала рост потребительских цен. Средневзвешенная доходность инвестирования ПН НПФ снизилась на 0,8 п.п. к/к, до 3,1%. Средневзвешенная доходность размещения ПР уменьшилась на 0,7 п.п. к/к, до 3,3%.